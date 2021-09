Nel carcere di Frosinone la realtà supera l’immaginazione Dopo la pistola recapitata con un drone il M5S chiede le dimissioni dei vertici del penitenziario “Siamo di fronte a un fatto di gravità inaudita”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 settembre 2021) Unaconsegnata con un, poi la sparatoria all’interno delche miracolosamente non finisce in tragedia. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti della trama di un film d’azione e, invece, è quanto accaduto neldidove un detenuto in Alta Sicurezza di 28 anni, ritenuto legato alla Camorra, ha messo in atto un piano diabolico per vendicare un pestaggio subito nei giorni scorsi da alcuni ospiti della struttura. Una vicenda surreale per la quale la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inviato il capo dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, per capire cosa non ha funzionato nel. VICENDA SURREALE. Che qualcosa di molto particolare sia accaduto è ormai certo. Lo sanno bene gli inquirenti che, cercando di capire in ...