Governare il futuro Davvero la privacy dei rifugiati vale così poco?

La notizia rimbalza dalla Giordania dove sembra che, nei campi gestiti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per comprare cibo e ritirare denaro al bancomat questi ultimi siano identificati attraverso l'iride. Decine di migliaia di rifugiati, ogni giorno, si metterebbero in fila davanti ad appositi dispositivi, spalancherebbero gli occhi e si farebbero leggere l'iride per farsi identificare e, quindi, accedere ora a soldi, ora a cibo. Prima di alzare le spalle e ritenere che sia tutto normale o, magari, addirittura moderno e efficiente vale la pena fermarsi a pensare un istante che l'impronta dell'iride è un dato biometrico ovvero un dato biologicamente univoco che identifica una persona e dunque uno dei dati personali che è più pericoloso cada nelle mani sbagliate perché a differenza di una password è, semplicemente, ...

