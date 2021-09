F1, Todt: "Nel 2025 tornino macchine in grado di correre sul bagnato" (Di martedì 21 settembre 2021) Sarà il prossimo 5 ottobre che la FIA e la Formula 1, insieme alle squadre, dovranno trovare una soluzione perché non si ripeta la farsa andata in scena nel GP del Belgio . Mai in discussione l'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 21 settembre 2021) Sarà il prossimo 5 ottobre che la FIA e la Formula 1, insieme alle squadre, dovranno trovare una soluzione perché non si ripeta la farsa andata in scena nel GP del Belgio . Mai in discussione l'...

Ultime Notizie dalla rete : Todt Nel F1, Jean Todt: 'Dobbiamo pensare ad avere delle vetture che possano correre sotto la pioggia' L'ex tecnico della Ferrari ha continuato dicendo: 'Per i regolamenti del 2025 dobbiamo pensare ad avere vetture che possano essere guidate anche sotto la pioggia. Vi ricordate Lauda al Fuji nel 1976? È stato l'unico dei piloti a rinunciare a correre sotto alla pioggia. Oggi ogni pilota la pensa compie lo stesso ragionamento'.

