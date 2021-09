“È finita davvero”. Temptation Island, un altro addio dopo il ritorno di fiamma: l’annuncio ufficiale (Di martedì 21 settembre 2021) Quanto una coppia arriva a Temptation Island ci sono tanti motivi dietro. Di sicuro c’è la voglia di mettere alla prova il rapporto. Ma anche la voglia di salvare la relazione e perché no l’eccitazione di lanciarsi in un contesto diverso dalla solita routine. Così spesso ci si chiede che fine facciano le storie dopo che le telecamere si sono spente. Ebbene oggi parliamo di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due hanno partecipato all’edizione 2019 del programma condotto da Filippo Bisciglia. A voler provare il ‘tutto per tutto’ era stato Nicola. Il 31enne sardo ma residente a Saluzzo, in provincia di Cuneo, ha voluto affrontare questo test nel reality di Canale 5. La sua principale preoccupazione era legata alla differenza di età con la sua fidanzata, differenza di ben 12 anni. Sabrina ha infatti 43 anni ed è madre di tre figli. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Quanto una coppia arriva aci sono tanti motivi dietro. Di sicuro c’è la voglia di mettere alla prova il rapporto. Ma anche la voglia di salvare la relazione e perché no l’eccitazione di lanciarsi in un contesto diverso dalla solita routine. Così spesso ci si chiede che fine facciano le storieche le telecamere si sono spente. Ebbene oggi parliamo di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due hanno partecipato all’edizione 2019 del programma condotto da Filippo Bisciglia. A voler provare il ‘tutto per tutto’ era stato Nicola. Il 31enne sardo ma residente a Saluzzo, in provincia di Cuneo, ha voluto affrontare questo test nel reality di Canale 5. La sua principale preoccupazione era legata alla differenza di età con la sua fidanzata, differenza di ben 12 anni. Sabrina ha infatti 43 anni ed è madre di tre figli. ...

