Covid: in Lombardia 9 vittime e 472 positivi (0,7%) (Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono state nove vittime del Covid nelle ultime 24 ore e i 61.172 tamponi processati hanno rilevato 472 positivi al virus. I ricoverati nelle terapie intensive sono 62 (-1), i pazienti Covid negli altri reparti sono 437 (+2). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. (Adnkronos) – Inci sono state novedelnelle ultime 24 ore e i 61.172 tamponi processati hanno rilevato 472al virus. I ricoverati nelle terapie intensive sono 62 (-1), i pazientinegli altri reparti sono 437 (+2). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 61.172 tamponi effettuati, sono 472 i n… - Agenzia_Ansa : E' morta, a 27 anni Martina Luoni, la giovane di Solaro, paziente oncologica che è stata una delle testimonial anti… - Omar59417381 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 61.172 tamponi effettuati, sono 472 i nuovi p… - QPeriscopica : Covid Milano, già 90 classi in quarantena dalla ripresa della scuola: più 143% in sei giorni (e torna la Dad) -