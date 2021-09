Beghelli | il Direttore Affari Generali Fabio Pedrazzi lascia il proprio incarico

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) –– società quotata sull’MTA che opera nel settore elettronico e della sicurezza – ha reso noto chee Assistente alla Presidenza, ha comunicato le proprie dimissioni, che avranno efficacia dal prossimo primo gennaio 2022, al fine di accedere al pensionamento (dopo 35 anni all’interno del gruppo). Il presidente e amministratore delegato Gian Pietro“ringraziaper l’importante contributo apportato nella sua qualità di dirigente e per il significativo lavoro svolto in questi anni a supporto dello sviluppo e della crescita dell’azienda, in sintonia con il vertice aziendale e con tutto il management”, si legge in una nota. Il CdA provvederà entro il 31 ...