Atalanta-Sassuolo | Gasp lancia la coppia Koopmeiners-De Roon – Segui la diretta della partita

(Di martedì 21 settembre 2021) Nell’incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A turno di riposo per Palomino in difesa e Maehle sulla fascia. Inedita mediana di centrocampo formata da De. Ancora panchina per Ilicic a vantaggio di Malinovskyi. Dionisi rivoluziona l’attacco scegliendo Defrel e Traore come trequartista(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All.erini(4-3-2-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Traore, Boga; Defrel. All. Dionisi

DIRETTA: I TESTA A TESTA La diretta di Atalanta-Sassuolo si è giocata all'Atleti Azzurri d'Italia per 12 volte. Il bilancio è assolutamente in favore della Dea che ha vinto per 9 volte, con ... Dopo aver perso le prime due gare di Serie A contro il Sassuolo nella stagione d'esordio dei neroverdi (2013/14), l'Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le successive 14 sfide ...