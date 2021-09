Antonella Mosetti fa uno strano commento su Aldo Montano durante il GF Vip (Di martedì 21 settembre 2021) Qualcuno aveva già immaginato che Antonella Mosetti avrebbe seguito Aldo Montano in tv mentre è nella casa del GF Vip e che avrebbe trovato il momento per commentare. E’ già accaduto ieri sera durante la terza puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non c’è dubbio che Aldo Montano sia uno dei personaggi già più amati dal pubblico ma anche dai coinquilini. Nell’ultima puntata abbiamo visto lo schermidore emozionato per l’addio alla sua disciplina ma soprattutto nel vedere la moglie e le figlie. Anche sua sorella Alessandra ha voluto esserci e ovviamente ha parlato di un “fratello meraviglioso, premuroso e pieno d’amore”. E’ su queste parole che Antonella Mosetti ha ritenuto fosse giusto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 settembre 2021) Qualcuno aveva già immaginato cheavrebbe seguitoin tv mentre è nella casa del GF Vip e che avrebbe trovato il momento per commentare. E’ già accaduto ieri serala terza puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non c’è dubbio chesia uno dei personaggi già più amati dal pubblico ma anche dai coinquilini. Nell’ultima puntata abbiamo visto lo schermidore emozionato per l’addio alla sua disciplina ma soprattutto nel vedere la moglie e le figlie. Anche sua sorella Alessandra ha voluto esserci e ovviamente ha parlato di un “fratello meraviglioso, premuroso e pieno d’amore”. E’ su queste parole cheha ritenuto fosse giusto ...

Advertising

hznll28 : RT @alcolista: antonella mosetti servendoci un blocco su un piatto d’argento direttamente da casa sua #gfvip - blogtivvu : “Solo io so chi sei”, Antonella Mosetti lancia una frecciatina ad Aldo Montano - glooit : GF Vip, Antonella Mosetti e la frecciatina all’ex Aldo Montano: “Solo io so davvero chi sei” leggi su Gloo… - zazoomblog : GF Vip Antonella Mosetti lancia una frecciatina ad Aldo Montano: “Solo io lo conosco davvero” - #Antonella #Mosetti… - tuttopuntotv : GF Vip, Antonella Mosetti contro l’ex Aldo Montano: “Solo io so davvero chi sei” #GFVip6 #GFVip #AntonellaMosetti… -