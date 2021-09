Von der Leyen, la Francia trattata in modo inaccettabile (Di lunedì 20 settembre 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha giudicato "inaccettabile" il trattamento riservato alla Francia nell'ambito del patto di sicurezza concluso tra Stati Uniti, Australia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von derha giudicato "" il trattamento riservato allanell'ambito del patto di sicurezza concluso tra Stati Uniti, Australia e ...

