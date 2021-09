Superbike, Scott Redding: “Non avevo aspettative per questa gara” (Di lunedì 20 settembre 2021) Scott Redding esprime il proprio parere al termine del GP di Catalogna, nono atto del Mondiale Superbike 2021. Il britannico ha conquistato due importanti podi in un fine settimana che ha visto protagonista la Ducati sull’asciutto e sul bagnato. Il futuro centauro della BMW ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito alla race-2, competizione che lo ha visto chiudere al terzo posto: “Ero 11esimo, non riuscivo a passare Bautista, le provavo davvero tutte. Non trovavo un buco cercavo di infilarmi. È abile nelle frenate e non riuscivo a passarlo, ma ho capito che stava cercando di riprendere i piloti davanti, così ho pensato di lasciarlo fare e stare calmo alle sue spalle. Quando è arrivata l’occasione l’ho fruttata ed ho iniziato a passare i rivali”. Il vincitore della competizione del sabato ha continuato dicendo: “È stata ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021)esprime il proprio parere al termine del GP di Catalogna, nono atto del Mondiale2021. Il britannico ha conquistato due importanti podi in un fine settimana che ha visto protagonista la Ducati sull’asciutto e sul bagnato. Il futuro centauro della BMW ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito alla race-2, competizione che lo ha visto chiudere al terzo posto: “Ero 11esimo, non riuscivo a passare Bautista, le provavo davvero tutte. Non trovavo un buco cercavo di infilarmi. È abile nelle frenate e non riuscivo a passarlo, ma ho capito che stava cercando di riprendere i piloti davanti, così ho pensato di lasciarlo fare e stare calmo alle sue spalle. Quando è arrivata l’occasione l’ho fruttata ed ho iniziato a passare i rivali”. Il vincitore della competizione del sabato ha continuato dicendo: “È stata ...

Advertising

gponedotcom : I magnifici 5 campioni di MotoAmerica in una foto: Sono Kaleb De Keyrel (Twins Cup), Jake Lewis (Superbike Cup), J… - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding accorcia le distanze dalla vetta dopo il round #Superbike in #Catalunya. In gara-2 il du… - fmimolise : SBK 2021. GP di Catalunya a Barcellona: Scott Redding vince Gara1 sotto la pioggia, Bassani e Rinaldi sul podio: Tr… - infoitsport : Superbike, Scott Redding: “Mi sento in colpa per il sorpasso a Bassani” - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding vince gara-1 #Superbike in Catalunya, dopo una incredibile rimonta dall'11° posto. Nel f… -