Salvini e Meloni come Caligola

(Di lunedì 20 settembre 2021) La politica italiana non si fa mancare nulla. Neanche sul terreno del grottesco. A correre questo rischio è innanzitutto il gruppo dirigente del centrodestra. Tutti i sondaggi in via generale danno il centrodestra largamente sopra il 45 per cento, gli stessi sondaggi, però, prevedono una debacle per il centrodestra alle elezioni amministrative. Solo per le Regionali calabresi c’è una previsione positiva. Mentre per quello che riguarda Torino la partita e’ assai incerta. Allo stato invece a parte Bologna che è persa in partenza Milano, Roma e Napoli non presentano indicazioni brillanti. Per carità alle elezioni tutto e’ possibile per cui di qui al 3 aprile possiamo assistere a uno strabiliante mutamento dei risultati previsti, fotografiamo però la situazione attuale. A Napoli il centrodestra finora ha commesso tutti gli errori possibili e immaginabili, anzi pure quelli inimmaginabili. ...