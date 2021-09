Green pass dal 6 agosto 2021: come averlo e dove scaricarlo (Di lunedì 20 settembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il Green pass, al via dal 6 agosto 2021 in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi. come SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare il Green pass avviene attraverso il sito www.dgc.gov.it, dove inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il, al via dal 6in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi.SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare ilavviene attraverso il sito www.dgc.gov.it,inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - HuffPostItalia : Preside posta foto di Auschwitz: 'Il Green pass rende liberi'. È bufera a Ferrara - Xxxx45394620 : RT @Sutilis: Io mi fido della scienza soprattutto quando in zona rossa dovevi bere il caffè seduto al bar ma non al bancone, poi vaccinato… - Piero656157571 : RT @borghi_claudio: Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che stiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Olanda, niente green pass? Non puoi andare alla toilette Amsterdam, 20 settembre 2021 - In Olanda senza green pass non si potrà andare alla toilette nei caffè, nei ristoranti e anche ai festival. Il ministro Huge de Jonge avrebbe detto "se volete usare il bagno dovrete mostrare il green pass". La ...

Enrico Letta canta La leva calcistica del '68 di De Gregori a Radio Rock. E sui vaccini: 'Vaccinarsi è altruismo!' Impazza la polemica sul green pass e Radio Rock 106.6 prosegue la sua speciale kermesse canora (Vaccinarsi è Rock) volta a coinvolgere vari personaggi per sensibilizzare le persone a vaccinarsi. Così, dopo il sottosegretario ...

Green pass: gli adempimenti privacy Altalex Meloni “Green Pass italiano è un caso unico al mondo” NAPOLI (ITALPRESS). “Il Green Pass come lo abbiamo adottato noi rappresenta soprattutto un caso unico mondiale”. Lo dice il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa ...

In fila per i tamponi gratuiti, deserto il tendone dei vaccini Il generale Figliuolo ha riferito di un aumento delle prenotazioni dei vaccini compreso «tra il 20 e il 40%» dopo l’annuncio dell’estensione dell’obbligo di green pass. Non è la prima volta che il com ...

Amsterdam, 20 settembre 2021 - In Olanda senzanon si potrà andare alla toilette nei caffè, nei ristoranti e anche ai festival. Il ministro Huge de Jonge avrebbe detto "se volete usare il bagno dovrete mostrare il". La ...Impazza la polemica sule Radio Rock 106.6 prosegue la sua speciale kermesse canora (Vaccinarsi è Rock) volta a coinvolgere vari personaggi per sensibilizzare le persone a vaccinarsi. Così, dopo il sottosegretario ...NAPOLI (ITALPRESS). “Il Green Pass come lo abbiamo adottato noi rappresenta soprattutto un caso unico mondiale”. Lo dice il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa ...Il generale Figliuolo ha riferito di un aumento delle prenotazioni dei vaccini compreso «tra il 20 e il 40%» dopo l’annuncio dell’estensione dell’obbligo di green pass. Non è la prima volta che il com ...