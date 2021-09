Gli uccelli del ’68. L’impresa felice di conquistare una Roma impossibile (Di lunedì 20 settembre 2021) È morto Paolo Ramundo, insieme a Gianfranco Moltedo e Martino Branca, uno dei tre “uccelli”, gli studenti situazionisti della Facoltà di Architettura di Valle Giulia che il 19 febbraio del 1968 salirono in cima alla lanterna spiraliforme della cupola di Sant’Ivo alla Sapienza e vi rimasero per 36 ore. Mentre fuori infuriavano le manifestazioni per il “Vietnam libero”, l’assalto al cielo di Roma divenne leggenda: fu un’impresa pacifica, perché accompagnati dal loro professore Paolo Portoghesi – ignaro dell’obiettivo finale – e rispettosa del bene culturale, perché effettuata attraverso scale, scalette, chiocciole e corridoi della struttura. I giornali ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 settembre 2021) È morto Paolo Ramundo, insieme a Gianfranco Moltedo e Martino Branca, uno dei tre “”, gli studenti situazionisti della Facoltà di Architettura di Valle Giulia che il 19 febbraio del 1968 salirono in cima alla lanterna spiraliforme della cupola di Sant’Ivo alla Sapienza e vi rimasero per 36 ore. Mentre fuori infuriavano le manifestazioni per il “Vietnam libero”, l’assalto al cielo didivenne leggenda: fu un’impresa pacifica, perché accompagnati dal loro professore Paolo Portoghesi – ignaro dell’obiettivo finale – e rispettosa del bene culturale, perché effettuata attraverso scale, scalette, chiocciole e corridoi della struttura. I giornali ...

