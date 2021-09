Eitan, la zia materna: “Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio” (Di lunedì 20 settembre 2021) Eitan, la zia materna ne rivendica la tutela: “Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio”. Il 23 la prima udienza sull’affidamento La situazione di Eitan diventa sempre più complessa. La zia paterna Aya, tutrice legale del bambino, è già in Israele perché l’udienza fissata dal Tribunale della famiglia di Tel Aviv è stata anticipata dal 29 al 23 settembre. In questa sede, il tribunale potrebbe imporre la restituzione del bambino alla zia. Leggi anche: Eitan, la dura reazione degli zii paterni: “è in atto un lavaggio del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 settembre 2021), la ziane rivendica la tutela: “mio”. Il 23 la prima udienza sull’affidamento La situazione didiventa sempre più complessa. La zia paterna Aya, tutrice legale del bambino, è già in Israele perché l’udienza fissata dal Tribunale della famiglia di Tel Aviv è stata anticipata dal 29 al 23 settembre. In questa sede, il tribunale potrebbe imporre la restituzione del bambino alla zia. Leggi anche:, la dura reazione degli zii paterni: “è in atto un lavaggio del ...

