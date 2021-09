Cottarelli: «Situazione Inter non florida, Zhang ci ascolti» (Di lunedì 20 settembre 2021) Carlo Cottarelli torna a premere sul fronte Interspac. Intervistato da Libero, l’economista a capo del progetto di azionariato popolare del club ha fatto il quadro della Situazione dell’Inter, spiegando ancora una volta i vantaggi e le conseguenze per la governance del società nel caso in cui la dovesse accogliere il progetto. «Con l’azionariato popolare i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) Carlotorna a premere sul frontespac.vistato da Libero, l’economista a capo del progetto di azionariato popolare del club ha fatto il quadro delladell’, spiegando ancora una volta i vantaggi e le conseguenze per la governance del società nel caso in cui la dovesse accogliere il progetto. «Con l’azionariato popolare i L'articolo

Advertising

FootballAndDre1 : #Cottarelli, in un'intervista su Libero, parla di #Inter e proprietà: «La situazione economica non è florida. Ci st… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cottarelli: «Situazione Inter non florida, Zhang ci ascolti»: Carlo Cottarelli torna a premere… - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Carlo Cottarelli: «Situazione Inter non florida, Zhang ascolti Interspac. Il progetto non si è mai fermato» https://t.co… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Carlo Cottarelli: «Situazione Inter non florida, Zhang ascolti Interspac. Il progetto non si è mai fermato» https://t.co… - ferngasp : RT @CalcioFinanza: Carlo Cottarelli: «Situazione Inter non florida, Zhang ascolti Interspac. Il progetto non si è mai fermato» https://t.co… -