Cosenza-Como: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 20 settembre 2021) Cosenza-Como è una partita dell’infrasettimanale di Serie B, si giocherà allo Stadio Gigi Marulla alle ore 20.30. Marco Zaffaroni vuole proseguire il suo percorso dopo aver guadagnato quattro punti nelle ultime due partite. Dall’altra parte il Como vuole allontanarsi dalla zona bollente della salvezza e dimenticare il ko col Frosinone. Come arrivano le due squadre? Il Cosenza nonostante l’uomo in meno e la difficoltà dell’incontro vuole continuare nel suo percorso. Mister Zaffaroni trovati i giusti titolari è tornato a carburare: l’obiettivo per i calabresi è evitare la zona retrocessione e stazionare a metà classifica. Nella gara del Curi di Perugia uno dei protagonisti, che probabilmente vorrà ripetersi col Como, è stato Situm. Il Como dopo un inizio positivo, due pareggi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 settembre 2021)è una partita dell’infrasettimanale di Serie B, si giocherà allo Stadio Gigi Marulla alle ore 20.30. Marco Zaffaroni vuole proseguire il suo percorso dopo aver guadagnato quattro punti nelle ultime due partite. Dall’altra parte ilvuole allontanarsi dalla zona bollente della salvezza e dimenticare il ko col Frosinone. Come arrivano le due squadre? Ilnonostante l’uomo in meno e la difficoltà dell’incontro vuole continuare nel suo percorso. Mister Zaffaroni trovati i giusti titolari è tornato a carburare: l’obiettivo per i calabresi è evitare la zona retrocessione e stazionare a metà classifica. Nella gara del Curi di Perugia uno dei protagonisti, che probabilmente vorrà ripetersi col, è stato Situm. Ildopo un inizio positivo, due pareggi ...

Advertising

CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Sono 23 i convocati rossoblù per Cosenza-Como. Zaffaroni e il club hanno diramato la lista in… - psb_original : Cosenza, Zaffaroni: 'Il Como un avversario insidioso. Dovremo affrontare io match con da affrontare con grande umil… - BetMentor_ro : TIPS: Over 1.5: 93% BTS: 79% Over 2.5: 68% Nuova Cosenza-como Italy - Serie B #football #predictions #tips #odds… - TUTTOB1 : Como: i convocati contro il Cosenza - LaCnews24 : Qui lupiCosenza, i convocati di Marco Zaffaroni per il match casalingo contro il Como #calabrianotizie #newscalabria -