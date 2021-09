Atletico Madrid, Simeone parla ad una settimana dal Milan: “Non cerco scuse” (Di lunedì 20 settembre 2021) Diego Simeone ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Getafe e ad una settimana dalla trasferta europea contro il Milan di Pioli. Il tecnico argentino non vuole alibi dopo tre pareggi nelle ultime quattro partite: “Sapete che non cerco scuse, alla gente importa solo che i calciatori stiano bene quando scendono in campo”. Su Griezman: “Ho grande fiducia in lui, è un giocatore importante per la nostra squadra e questo è tutto ciò che devo dire”. Infine le condizioni di Luis Suarez, reduce dalla panchina contro l’Athletic: “Dopo la sosta per le Nazionali ha avuto un problema, è normale che abbia bisogno di tempo per rimettersi in forma. Ma è importante per la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Diegohato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Getafe e ad unadalla trasferta europea contro ildi Pioli. Il tecnico argentino non vuole alibi dopo tre pareggi nelle ultime quattro partite: “Sapete che non, alla gente importa solo che i calciatori stiano bene quando scendono in campo”. Su Griezman: “Ho grande fiducia in lui, è un giocatore importante per la nostra squadra e questo è tutto ciò che devo dire”. Infine le condizioni di Luis Suarez, reduce dalla panchina contro l’Athletic: “Dopo la sosta per le Nazionali ha avuto un problema, è normale che abbia bisogno di tempo per rimettersi in forma. Ma è importante per la squadra”. SportFace.

