WTA Portorose 2021, Jasmine Paolini: "E' un momento stupendo, speciale giocare qui"

Grande è la soddisfazione di Jasmine Paolini dopo aver vinto il suo primo torneo WTA in quel di Portorose, in Slovenia. 7-6(4) 6-2: questo il punteggio finale in favore della toscana sull'americana Alison Riske. Il tutto alla prima finale WTA, che le regala il numero 64 nella classifica mondiale. Queste le sue prime parole durante la premiazione, parte in inglese parte in italiano: "Ciao, sono davvero molto felice per questa vittoria. E' un momento speciale. Grazie all'organizzazione, complimenti a te Alison, che hai giocato molto bene. Ringrazio Enzo, la mia famiglia, la gente a casa, il mio preparatore

