Verona-Roma 3-2 | Barak | Caprari e Faraoni fermano la corsa di Mourinho

(Di domenica 19 settembre 2021) Giallorossi in vantaggio con il tacco di Pellegrini, poi rimontati in 5’: «pareggia» l’autogol di Ilic, ma l’ex Inter chiude i conti

- Prima sconfitta per ladi Mourinho , battuta dal3 - 2 in una gara folle. Al "Bentegodi" vanno avanti i giallorossi con uno spettacolare tacco di Pellegrini sul finire del primo tempo, poi nella ripresa i ...Effetto Tudor a. Il nuovo allenatore ha dato subito nuova carica alla squadra, riuscendo a battere 3 - 2 laarrivata al Bentegodi a punteggio pieno. I giallorossi sbloccano la gara con una magia di ...La Roma di Jose Mourinho cade a Verona e vede interrompersi la serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attes ...Il Verona batte la Roma dopo l'arrivo di Tudor in panchina. Il match del Bentegodi finisce 3-2, questa la sequenza delle reti: 49' Barák, 54' Caprari, 63' Faraoni, ...