Rebic riacciuffa Morata | 1-1 all’Allianz Stadium

(Di domenica 19 settembre 2021) Il big match tra bianconeri e rossoneri si chiude sull’1-1.dopo il vantaggio bianconero firmato dallo spagnolo. Milan a pari merito con l’Inter, bianconeri che restano ancora bloccati. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri sceglie il 4-4-2 per la sua Juventus. Szczesny tra i pali e coppia centrale della difesa formata da Bonucci e Chiellini. Sulle corsie esterne giocano Danilo e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Bentancur e Locatelli. Cuadrado e Rabiot si posizionano sulle fasce. In attacco spazio al tandem Dybala-. Solito 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Maignan ...

All'Allianz Stadium finisce 1-1 Juventus-Milan, posticipo della quarta giornata di campionato. Partenza a razzo della squadra di Allegri che sblocca subito il match al 4': contropiede fulminante della ...Juventus e Milan hanno pareggiato per 1-1 nel big match valido per la quarta giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri non riescono a trovare la prima vittoria in campionato e raggranel ...