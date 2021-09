LIVE Juventus-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: De Ligt e Chiesa vanno in panchina per scelta tecnica! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Federico Chiesa ha preso parte a sei reti contro il Milan in campionato (tre gol e tre assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol in Serie A (sei anche contro il Bologna); in più l’unica doppietta del classe ‘97 con la Juventus in campionato è stata realizzata proprio contro i rossoneri (gennaio 2021). 20.10 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Federicoha preso parte a sei reti contro ilin campionato (tre gol e tre assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol inA (sei anche contro il Bologna); in più l’unica doppietta del classe ‘97 con lain campionato è stata realizzata proprio contro i rossoneri (gennaio 2021). 20.10 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano ...

