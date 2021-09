Incidente sulla provinciale | l' auto si schianta contro un albero | morto un 12enne | altri tre feriti

(Di domenica 19 settembre 2021) Unoggi pomeriggio in unstradaleche collega Abbadia di Fiastra a Mogliano, in provincia di Macerata. L'adolescente viaggiava sul sedile posteriore dell'...

Advertising

RaiNews : Grave incidente sulla Frosinone-Mare: morti tre motociclisti, cinque i feriti - infoitinterno : TERRACINA, INCIDENTE SULLA FROSINONE-MARE: 3 I MORTI - infoitinterno : Incidente sulla Frosinone-Mare: due ciociari perdono la vita - infoitinterno : Incidente sulla Frosinone-Mare a Terracina: chi sono i tre motociclisti morti - OTTAVIANOKURUMI : RT @rep_roma: Latina, gravissimo incidente sulla Frosinone-Mare: morti tre motociclisti, tre feriti in pericolo di vita [di Clemente Pistil… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Francesco Scacchetti era nato e cresciuto a pochi chilometri dal luogo dell', a Ceriara, ... ma all'altezza di Sonnino lo scontro violentissimo, e la sua vita rimasta lì,strada, insieme ...Un 12enne è morto oggi pomeriggio in unstradaleprovinciale che collega Abbadia di Fiastra a Mogliano, in provincia di Macerata. L'adolescente viaggiava sul sedile posteriore dell'autovettura, una Toyota Yaris Verso, finita ...Grave incidente stradale nella notte in una galleria della Statale 125: un padre e i suoi due bimbi sono stati trasportati in ospedale.Sull'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri e degli ispettori della Asl, coordinati dal pm Ornella Galeotti ...