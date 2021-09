Decreto green pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale: i tamponi salivari saranno validi per la certificazione [TESTO] (Di domenica 19 settembre 2021) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 105 sul green pass, varato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio e approvato in via definitiva il 15 settembre. Ecco le principali novità. L'articolo Decreto green pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale: i tamponi salivari saranno validi per la certificazione TESTO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 settembre 2021) E' statoiniln. 105 sul, varato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio e approvato in via definitiva il 15 settembre. Ecco le principali novità. L'articoloin: iper la

Advertising

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - borghi_claudio : Tanti chiedono quando arriverà uno dei sei impegni che avevamo contrattato con il governo in sede di primo decreto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'estensione del G… - attilascuola : RT @borghi_claudio: Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che stiano… - Inpidinoveritas : RT @borghi_claudio: Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che stiano… -