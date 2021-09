No, nei comuni italiani non esiste una raccolta firme «contro l’utilizzo del vaccino» (Di giovedì 16 settembre 2021) Il 10 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare l’informazione, circolata sull’app di messaggistica istantanea, secondo cui i comuni italiani starebbero ospitando una raccolta firme «contro l’utilizzo del vaccino». Tale iniziativa sarebbe stata lanciata «dall’avvocato Renate Holzeisen» e punterebbe a raggiungere quota 10 mila firme entro il 20 settembre 2021. Il contenuto è circolato su Twitter a partire dal 12 settembre e invitava a «diffondere» l’informazione, perché «non verrà ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 settembre 2021) Il 10 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare l’informazione, circolata sull’app di messaggistica istantanea, secondo cui istarebbero ospitando unadel». Tale iniziativa sarebbe stata lanciata «dall’avvocato Renate Holzeisen» e punterebbe a raggiungere quota 10 milaentro il 20 settembre 2021. Il contenuto è circolato su Twitter a partire dal 12 settembre e invitava a «diffondere» l’informazione, perché «non verrà ...

