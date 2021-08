Wta San Jose 2021: secondo titolo consecutivo per Danielle Collins (Di lunedì 9 agosto 2021) Danielle Collins supera in tre set Daria Kasatkina e conquista il titolo del Wta San Jose 2021. Prosegue l’ottima estate della tennista americana, che nell’ultimo torneo disputato si era laureata campionessa in quel di Palermo. Non è stata una vittoria facile per la statunitense come testimonia il punteggio di 6-3 6-7(10) 6-1, maturato dopo due ore e venti minuti di gioco. Dopo aver conquistato il primo set ottenendo gli ultimi dodici punti consecutivi, Collins ha avuto svariate possibilità di chiudere nel secondo parziale. Nonostante 5 match point e un tie-break fiume, ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 agosto 2021)supera in tre set Daria Kasatkina e conquista ildel Wta San. Prosegue l’ottima estate della tennista americana, che nell’ultimo torneo disputato si era laureata campionessa in quel di Palermo. Non è stata una vittoria facile per la statunitense come testimonia il punteggio di 6-3 6-7(10) 6-1, maturato dopo due ore e venti minuti di gioco. Dopo aver conquistato il primo set ottenendo gli ultimi dodici punti consecutivi,ha avuto svariate possibilità di chiudere nelparziale. Nonostante 5 match point e un tie-break fiume, ad ...

Advertising

sportface2016 : #WtaSanJose 2021: secondo titolo consecutivo per Danielle #Collins - saulo19araujo : RT @tenisnewsbrasil: Luisa Stefani fica com o vice no WTA 500 de San Jose - saratavares : RT @sitetenisbrasil: Stefani e canadense Dabrowski ficam com o vice no WTA 500 de San Jose - sitetenisbrasil : Stefani e canadense Dabrowski ficam com o vice no WTA 500 de San Jose - olym_piad : RT @tenisnewsbrasil: Luisa Stefani fica com o vice no WTA 500 de San Jose -