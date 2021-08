Scienziati separati in casa

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 agosto 2021) "La ‘scienza’ è diventata un’espressione politica. ‘Credo nella scienza’, ha twittato Joe Biden sei giorni prima di essere eletto. ‘Donald Trump non ci crede. E’ semplice, amici miei’. Ma cosa significa credere nella scienza?”. In un’intervista a Tunku Varadarajan del Wall Street Journal, il commentatore scientifico Matt Ridley fa una distinzione tra la “scienza intesa come filosofia e la scienza intesa come istituzione”. La prima deriva dall’Illuminismo, che Ridley definisce come “il primato del pensiero obiettivo e razionale”. La seconda, come tutte le istituzioni umane, è erratica e fallibile. Ridley dice che il Covid “ha messo in luce la differenza tra la scienza-filosofia e la ...