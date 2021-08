Inter, Dzeko sempre più vicino: la sua maglia è già pronta (Di lunedì 9 agosto 2021) L’Inter è impaziente di accogliere Edin Dzeko: pronta già la nuova casacca per il centravanti bosniaco della Roma Dopo anni di inseguimenti e corteggiamenti, Edin Dzeko è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contratto biennale da 5 milioni netti (più bonus) a stagione. Indosserà la numero 9 lasciata libera da Lukaku. L’arrivo di Dzeko è alla soglia dei 36 anni, ma il suo nome viene associato ai colori nerazzurri almeno da quattro anni. E in almeno due occasione Marotta e Ausilio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) L’è impaziente di accogliere Edingià la nuova casacca per il centravanti bosniaco della Roma Dopo anni di inseguimenti e corteggiamenti, Edinè pronto a diventare un nuovo giocatore dell’. Il club nerazzurro è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contratto biennale da 5 milioni netti (più bonus) a stagione. Indosserà la numero 9 lasciata libera da Lukaku. L’arrivo diè alla soglia dei 36 anni, ma il suo nome viene associato ai colori nerazzurri almeno da quattro anni. E in almeno due occasione Marotta e Ausilio ...

