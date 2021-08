Ultime nuvole, il cielo va rasserenandosi (Di domenica 8 agosto 2021) Vi proponiamo le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Il vortice depressionario posizionato sul Regno Unito, che da alcuni giorni condiziona il tempo su una parte della Lombardia pilotando correnti umide e debolmente instabili, andrà nelle prossime ore colmandosi. Da lunedì 9 la rimonta di un promontorio in seno all’anticiclone africano, andrà estendendosi con i suoi massimi pressori fin verso l’Italia centro meridionale, lambendo di fatto anche la nostra regione. Ne conseguirà nel corso della nuova settimana un tempo generalmente asciutto con cieli per lo più poco nuvolosi e con temperature in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 agosto 2021) Vi proponiamo le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Il vortice depressionario posizionato sul Regno Unito, che da alcuni giorni condiziona il tempo su una parte della Lombardia pilotando correnti umide e debolmente instabili, andrà nelle prossime ore colmandosi. Da lunedì 9 la rimonta di un promontorio in seno all’anticiclone africano, andrà estendendosi con i suoi massimi pressori fin verso l’Italia centro meridionale, lambendo di fatto anche la nostra regione. Ne conseguirà nel corso della nuova settimana un tempo generalmente asciutto con cieli per lo più poco nuvolosi e con temperature in ...

Nel corso della nuova settimana tempo generalmente asciutto con cieli per lo più poco nuvolosi e con temperature in ripresa.

