Salihamidzic | “Il Bayern Monaco non ha mai negoziato con Messi”

(Di domenica 8 agosto 2021) Cheandrà al Parsi Saint-Germain è ormai certo. Dopo l’addio al Barcellona, infatti, la Pulga ha subito trovato l’intesa per trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità del suo trasferimento. Ma uno dei club ai quali era stato accostato (inverosimilmente) l’argentino è il. A togliere ogni dubbio sulla falsità di tali voci è stato direttamente il direttore sportivo del club tedesco Hasan. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sport1: “Purtroppo per noi non è possibile. Non abbiamo maicon lui, i recenti rumors ...

Commenta per primo Hasan, direttore sportivo delMonaco , parla del futuro di Leo Messi a Sport1 : 'Purtroppo per noi non è possibile. Non abbiamo mai negoziato con lui, i rumors dei mesi scorsi non hanno ...Monaco,: "Haaland? Certo che ci piace, parliamo di un top player che tutto il mondo cerca" Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo delMonaco Hasan ...Il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic nega che ci siano stati tentativi del club bavarese per acquisire Leo Messi: "Purtroppo per noi non è possibile - ...Haaland Juve: il Bayern Monaco vuole l’attaccante? Parla Salihamidzic, direttore sportivo del club bavarese Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidz ...