Rotondi | “D’accordo con Follini | in politica i cattolici ‘hanno già dato' ”

"Leggo sempre con estrema attenzione le osservazioni di Marco Follini che considero un osservatore intelligente e arguto. Non posso non essere D'accordo con le conclusioni delle sue argomentazioni". Lo ha affermato il vicepresidente del gruppo di Fi e presidente della Fondazione Dc, Gianfranco Rotondi, commentando l'editoriale di Marco Follini, pubblicato oggi sul sito dell'Adnkronos, sul declino del primato politico dei cattolici. "Marco nel suo editoriale, anticipa un po' le conclusioni del mio libro che uscirà a settembre e il cui sottotitolo provvisorio è 'Democristiani senza la Dc', nel quale scrivo ...

