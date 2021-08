Mousse al caffè | la ricetta di Natalia Cattelani dalla sua cucina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 8 agosto 2021)al, lacheha suggerito in una golosa diretta Instagram. Nienteliofilizzato ma una macchinetta digrande, così inizia la sua, evita ilin polvere che magari non tutti hanno in casa. E’ unadisenza uova, si può conservare in frigo 2 o 3 giorni ma si può anche congelare e diventa un po’ come un semifreddo, un gelato. La prima parte dellaci regala già ...