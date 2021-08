Love is in the air, anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021: Eda aspetta un figlio da Serkan? (Di domenica 8 agosto 2021) Eda ha ritrovato la memoria dopo l’incidente e si è ricordata di quello che è successo tra lei e Serkan. Intanto proprio Serkan inizia ad avere problemi in ufficio con Efe e vuole indagare su di lui. Il Bolat appare stanco e vuole persino andare via di casa. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni per le puntate settimanali di Love is in the air. La serie andrà in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto con delle nuove ed intriganti puntate, come di consueto su Canale 5. Potrebbe arrivare una notizia inaspettata che riguarda il rapporto tra Eda e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 agosto 2021) Eda ha ritrovato la memoria dopo l’incidente e si è ricordata di quello che è successo tra lei e. Intanto proprioinizia ad avere problemi in ufficio con Efe e vuole indagare su di lui. Il Bolat appare stanco e vuole persino andare via di casa. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con le nuoveper le puntate settimanali diis in the air. La serie andrà in onda da lunedì 9 a venerdì 13con delle nuove ed intriganti puntate, come di consueto su Canale 5. Potrebbe arrivare una notizia inta che riguarda il rapporto tra Eda e ...

Advertising

LISACLTS : JISOO SAID I LOVE YOU TO THE PINKSSKSJDJDJDJDJ???????????????? - marypurpleyou : RT @btshouse_ita: ?? I @BTS_twt hanno vinto con 'Dynamite' nella categoria 'International Video of the Year' ai premi filippini???? #MYXAwards… - orbitnoir : quando dicono che Jimin is the embodiment of love mica hanno torto comunque - Neitra_Nuya : RT @rrbonapett: KAJSLADJLSDNALFJWKFJSKFJWKFJEKFKSKFNSKFJSKFJSKDJSKWKKDSKDAKAKJDJA PLEASE LISTEN YOUR WIFE Oh my god, i'm screaming at the… - share_the_love_ : RT @BLONDIEVNGEL: diciamocelo, i klaroline avrebbero superato un bel po’ di coppie nella storia delle serie se fossero stati endgame -