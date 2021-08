Kiraly, la leggenda continua: dal campo alla panchina è sempre d'oro (Di domenica 8 agosto 2021) E dire che alla fine della sua straordinaria carriera da giocatore pensava di non poter mai fare il tecnico. Si considerava troppo esigente, troppo pignolo, troppo grande, anche forse troppo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021) E dire chefine della sua straordinaria carriera da giocatore pensava di non poter mai fare il tecnico. Si considerava troppo esigente, troppo pignolo, troppo grande, anche forse troppo ...

Advertising

zazoomblog : Karch Kiraly nella leggenda: Campione Olimpico da giocatore e allenatore in 2 sport diversi! Il Dio del volley -… - Gazzetta_it : Kiraly, la leggenda continua: dal campo alla panchina è sempre d’oro #Tokyo2020 - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Nel marzo 2020 scrissi questo articolo su @karchkiraly, a cui mancava solo l'oro olimpico da allenatore per scrivere l'enn… - ale_garotta : Nel marzo 2020 scrissi questo articolo su @karchkiraly, a cui mancava solo l'oro olimpico da allenatore per scriver… - Sal_Gennuso : ?? 4 Ori Olimpici ?? Campione, Esempio, Mito, Leggenda ?? Karch Kiraly #Volleyball #Tokyo2020 #KarchKiraly -