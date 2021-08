Inter, agente Lautaro smentisce: “Martinez è felice in Italia, vuole restare” (Di domenica 8 agosto 2021) “L’offerta del Tottenham? Lautaro è felice all’Inter e in Italia. La sua decisione è quella di restare”. Così l’agente di Lautaro Martinez smentisce le voci su una trattativa fra il giocatore e il Tottenham che, per molti, sarebbe in fase avanzata. “Lautaro è dell’Inter, non entrerà mai in conflitto con il club. Mai, questa è la realtà” ha detto, come riporta “FcInter1908.it”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “L’offerta del Tottenham?all’e in. La sua decisione è quella di”. Così l’dile voci su una trattativa fra il giocatore e il Tottenham che, per molti, sarebbe in fase avanzata. “è dell’, non entrerà mai in conflitto con il club. Mai, questa è la realtà” ha detto, come riporta “Fc1908.it”. SportFace.

