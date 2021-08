I presidi chiedono 8mila segretari per gestire il green pass (Di domenica 8 agosto 2021) Per gestire l’introduzione del green pass nelle scuole serve un ‘plotone’ di 8 mila nuovi segretari. Il rischio, altrimenti - avvertono i presidi - è che mentre si scarica sugli istituti un’altra mole di compiti, non ci sia il personale a gestirli, e che i dirigenti scolastici vengano schiacciati da una nuova mole di responsabilità, mettendoli a rischio burn out, ovvero esaurimento. “Per i presidi che omettono il controllo ci sono sanzioni, e questo è normale. Noi siamo d’accordo con il green pass ma chiediamo strumenti per i presidi: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) Perl’introduzione delnelle scuole serve un ‘plotone’ di 8 mila nuovi. Il rischio, altrimenti - avvertono i- è che mentre si scarica sugli istituti un’altra mole di compiti, non ci sia il personale a gestirli, e che i dirigenti scolastici vengano schiacciati da una nuova mole di responsabilità, mettendoli a rischio burn out, ovvero esaurimento. “Per iche omettono il controllo ci sono sanzioni, e questo è normale. Noi siamo d’accordo con ilma chiediamo strumenti per i: ...

