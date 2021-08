Heather Parisi sul vaccino “a Hong Kong 7 nuovi casi di Covid e tutti vaccinati” (Di domenica 8 agosto 2021) Heather Parisi ha twittato sul vaccino e sul green pass: a Hong Kong ci sono 7 nuovi casi di Covid, tutti gli interessati nei mesi scorsi avevano ricevuto la doppia dose dell'antidoto al virus. Heather Parisi torna ad esprimersi sul vaccino: a Hong Kong, ha raccontato la showgirl sui social, ci sono stati nuovi casi di Covid-19 tra persone che si erano immunizzate nei mesi precedenti. La showgirl ha colto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 agosto 2021)ha twittato sule sul green pass: aci sono 7digli interessati nei mesi scorsi avevano ricevuto la doppia dose dell'antidoto al virus.torna ad esprimersi sul: a, ha raccontato la showgirl sui social, ci sono statidi-19 tra persone che si erano immunizzate nei mesi precedenti. La showgirl ha colto ...

Advertising

heather_parisi : Il Governo di #HongKong conferma 7 nuovi casi totali di #Covdi19 tutti importati e TUTTI COMPLETAMENTE VACCINATI.… - heather_parisi : I Social Media devono tornare come erano, confronto di idee tra consenzienti e consapevoli, non protezione da pensi… - heather_parisi : Uno studio del @CDCgov rileva che 3/4 degli infetti in un massiccio focolaio di #Covid19 in Massachusetts sono VACC… - bertcodio : @heather_parisi Scienziato consultato: Sbirulino. - Marco_Sheldam : @Sara71864853 @heather_parisi ?? ma come è nervosetta! Le ho detto di parlare per sé (perché se non lo sa il plurale… -