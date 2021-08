Giulia Salemi da settembre “diventerà più romana” | parola di Pierpaolo Pretelli – VIDEO

(Di domenica 8 agosto 2021)si “trasferisce” a Roma al fianco di, ma questo non vuol dire convivenza. La coppia più amata del Grande Fratello Vip è al centro del gossip di questi giorni per via di una potenziale matrimonio che si starebbe organizzando.dapiù”,diSecondo voci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Leggi anchee Pierpaolo Pretelli sposi? Parla Fariba Tehrani Per quanto riguarda invece il cast femminile potrebbero entrare nella Casa del Gf Vip Manila Nazzaro , Katia Ricciarelli , ...si "trasferisce" a Roma al fianco di Pierpaolo Pretelli , ma questo non vuol dire convivenza. La coppia più amata del Grande Fratello Vip è al centro del gossip di questi giorni per via ...Giulia Salemi da settembre “diventerà più romana”, parola di Pierpaolo Pretelli: ecco per quale motivo sarà spesso nella Capitale, il video.Le sorelle Ferragni non sono il primo riferimento che viene in mente quando si pensa all'ironia, eppure recentemente le sorelle Francesca e Chiara si sono scambiate dei commenti che hanno fatto divert ...