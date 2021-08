Giroud: “Sto bene, voglio essere protagonista in questo Milan. Il gruppo sarà la nostra arma” (Di domenica 8 agosto 2021) Olivier Giroud, neo-acquisto del Milan, ha parlato a Milan TV al termine dell’amichevole contro il Real Madrid finita 0-0. Queste le sue parole: “La condizione è buona. Mi sento bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a giocare per 90 minuti, credo che sarò pronto presto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”. Sulla partita: “È stata una bella gara contro una squadra molto forte. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamo ancora migliorarci e perfezionarci. Ma le idee erano molto buone”. Sulla squadra: “Abbiamo un grande spirito. Il gruppo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Olivier, neo-acquisto del, ha parlato aTV al termine dell’amichevole contro il Real Madrid finita 0-0. Queste le sue parole: “La condizione è buona. Mi sentoe penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a giocare per 90 minuti, credo che sarò pronto presto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”. Sulla partita: “È stata una bella gara contro una squadra molto forte. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamo ancora migliorarci e perfezionarci. Ma le idee erano molto buone”. Sulla squadra: “Abbiamo un grande spirito. Il...

