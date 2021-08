Giappone in Antartide. Le ambizioni di Tokyo, lo scontro con Mosca (Di domenica 8 agosto 2021) Russia e Giappone litigano ancora. Dopo le provocazioni russe sulle Isole Curili, ora il terreno di scontro è l’Antartide. L’Istituto nazionale per la ricerca polare (Nipr) del Giappone è convinto che Tokyo abbia il diritto (e più che altro la necessità, energetica e soprattutto politica) di prendere parte alla lottizzazione per la ricerca di idrocarburi al Polo Sud. Per lo studio, quando nel 2048 scadrà il trattato che impedisce spedizioni a fine di lucro all’estremo sud del mondo, i Giapponesi dovranno avere una loro fetta nelle spartizioni. Gli analisti di Tokyo ... Leggi su formiche (Di domenica 8 agosto 2021) Russia elitigano ancora. Dopo le provocazioni russe sulle Isole Curili, ora il terreno diè l’. L’Istituto nazionale per la ricerca polare (Nipr) delè convinto cheabbia il diritto (e più che altro la necessità, energetica e soprattutto politica) di prendere parte alla lottizzazione per la ricerca di idrocarburi al Polo Sud. Per lo studio, quando nel 2048 scadrà il trattato che impedisce spedizioni a fine di lucro all’estremo sud del mondo, isi dovranno avere una loro fetta nelle spartizioni. Gli analisti di...

TommyBrain : Limes:La fisioterapia imperiale del Giappone, Srebrenica per i serbi di Bosnia e altre notizie interessanti - IacobellisT : Limes:La fisioterapia imperiale del Giappone, Srebrenica per i serbi di Bosnia e altre notizie interessanti - TommyBrain : Limes:La fisioterapia imperiale del Giappone, Srebrenica per i serbi di Bosnia e altre notizie interessanti - IacobellisT : Limes:La fisioterapia imperiale del Giappone, Srebrenica per i serbi di Bosnia e altre notizie interessanti - giuliog : RT @bordoni_russia: Il Giappone fa uno sgambetto alla Russia nella corsa (attualmente... congelata) per l' Antartide e avanza pretese sulla… -