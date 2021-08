Eliud Kipchoge ha vinto la maratona (Di domenica 8 agosto 2021) Il kenyano detentore del record mondiale e già vincitore a Rio è arrivato primo anche a Tokyo, confermandosi il più forte di sempre Leggi su ilpost (Di domenica 8 agosto 2021) Il kenyano detentore del record mondiale e già vincitore a Rio è arrivato primo anche a Tokyo, confermandosi il più forte di sempre

Advertising

LiaCapizzi : Eliud Kipchoge è sceso da Marte per mostrare ai poveri umani come si fatica con il sorriso. Ai 30Km fa ciao-ciao al… - sportface2016 : #Tokyo2020, le parole di Eliud #Kipchoge dopo il successo nella maratona maschile - PisiSimone : RT @AtletiDisagiati: Secondo voi chi ha vinto la maratona olimpica? E perché proprio Eliud Kipchoge? [?? Getty Images] #athletics #tokyo20… - runlovers : Eliud Kipchoge ha vinto la maratona olimpica di #Tokyo2020 per la seconda volta con un tempo di 2’08?28. Ventesimo… - RudiGhedini : #marathon . Eliud #Kipchoge risolleva la bandiera di un'Africa che vince solo il 4% delle medaglie. Dopo Abebe Biki… -