Eleonora Daniele pensa di nuovo alla maternità, dopo Carlotta il secondo figlio? “Io e Giulio lo vorremmo” (Di domenica 8 agosto 2021) Eleonora Daniele si gode l’estate insieme alla famiglia, dopo aver concluso una stagione televisiva positiva per il suo Storie Italiane. La conduttrice tornerà a settembre, tra le riconferme della Rai, e nel frattempo pensa di nuovo alla maternità, dopo la nascita della figlia primogenita Carlotta. Eleonora Daniele ha avuto la bimba a maggio 2020 ed è tornata in forma dopo le rotondità della gravidanza, ma il desiderio di diventare mamma bis è molto forte sia per lei che ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 agosto 2021)si gode l’estate insiemefamiglia,aver concluso una stagione televisiva positiva per il suo Storie Italiane. La conduttrice tornerà a settembre, tra le riconferme della Rai, e nel frattempodila nascita della figlia primogenitaha avuto la bimba a maggio 2020 ed è tornata in formale rotondità della gravidanza, ma il desiderio di diventare mamma bis è molto forte sia per lei che ...

