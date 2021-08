Desalu oro nella 4×100, la madre: “Da piccolo correva sempre, dovevamo trattenerlo” – Video (Di domenica 8 agosto 2021) È emozionata Veronica Desalu, madre della medaglia d’oro nella 4×100 Eseosa “Fausto” Desalu, mentre racconta del figlio all’Ansa. “Da piccolo correva sempre, dovevamo trattenerlo. A scuola era bravo. Il futuro? Ora è fidanzato, ma è ancora presto per un nipotino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) È emozionata Veronicadella medaglia d’oroEseosa “Fausto”, mentre racconta del figlio all’Ansa. “Da. A scuola era bravo. Il futuro? Ora è fidanzato, ma è ancora presto per un nipotino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteorenzi : Sul sacrificio, sulla famiglia, sullo sport, sullo ius soli. Questo è Fausto Desalu, medaglia d’oro con i suoi comp… - Eurosport_IT : È il momento di mettersi la mano sul cuore, cantare ed emozionarsi! ?????? Sul primo gradino del podio Lorenzo Patta,… - Coninews : ???? Il quartetto più veloce del mondo ???? Inno di Mameli e medaglia d'oro per Lorenzo #Patta, Marcell #Jacobs, E… - ilfattovideo : Desalu oro nella 4×100, la madre: “Da piccolo correva sempre, dovevamo trattenerlo” – Video - mrcllznn : RT @LiaCapizzi: 'Finalmente faccio felice mia madre, si è fatta un mazzo per me da sola. Quando gli amici a scuola avevano scarpe fighe io… -