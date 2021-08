Covid | Brusaferro | green pass strumento per contrastare circolazione virus

(Di domenica 8 agosto 2021) «Gli sforzi messi in campo a livello globale e nel nostro Paese dalla ricerca, dalla sanità, dall’industria e da tutti i settori della società sono tali per cui ora possiamo pensare che indipendentemente...

Silviopresidente dell'Iss e portavoce del Cts, da 20 mesi nella trincea del, guarda alla nuova fase con cauto ottimismo. Abbiamo superato il picco di questa mini ondata estiva? ...E' stato ripetuto fino alla nausea quale sia l'unico modo per far sì che ildiventi innocuo nei prossimi mesi: vaccinarsi, vaccinarsi e vaccinarsi. Resta soltanto da ...Così Silvio...«Gli sforzi messi in campo a livello globale e nel nostro Paese dalla ricerca, dalla sanità, dall’industria e da tutti i settori della società sono tali ...Per il portavoce del Comitato tecnico scientifico il coronavirus circolerà in modo controllato senza più picchi. In caso di varianti il vaccino verrà riadattato ...