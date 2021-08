"Ci cadono in casa". Horror, il comune invaso dalle formiche: e dentro alle prese della luce... (Di domenica 8 agosto 2021) Un racconto dell'orrore. Una vicenda che sembra uscire dritta dritta da un film. Peccato però che sia pura realtà. Siamo a Ria-Sirach, in Francia, sui Pirenei Orientali, dove l'intero paese è stato colpito dall'invasione delle formiche. In verità accade ogni anno da dieci anni a questa parte, in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno: un intero quartiere completamente invaso dagli insetti, che cadono nelle case, entrano passando dai cavi elettrici e telefonici. Aprendo le prese elettriche, i residenti trovano migliaia di formiche ammassate, che sembrano scegliere quel posto per morire. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Un racconto dell'orrore. Una vicenda che sembra uscire dritta dritta da un film. Peccato però che sia pura realtà. Siamo a Ria-Sirach, in Francia, sui Pirenei Orientali, dove l'intero paese è stato colpito dall'invasione delle. In verità accade ogni anno da dieci anni a questa parte, in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno: un intero quartiere completamentedagli insetti, chenelle case, entrano passando dai cavi elettrici e telefonici. Aprendo leelettriche, i residenti trovano migliaia diammassate, che sembrano scegliere quel posto per morire. Le ...

Advertising

alvanofabio : @Cartabellotta LE CURE ESISTONO! GLIELO URLO IN FACCIA, A LEI ED A TUTTI GLI ADDORMENTATI CHE CADONO DALLE NUVOLE!… - gaiapetrianni : RT @purplegld: taehyung stava imitando i fiocchi di neve che cadono e ha chiesto di fare lo stesso a jungkook, namjoon e jin che senza fars… - giixdreaming : RT @_catcopycat_: ho voglia di autunno, le foglie che cadono, i viali arancioni e gialli, i cappotti, i dottor martens, bere the mentre pio… - ilaablckbrn : RT @_catcopycat_: ho voglia di autunno, le foglie che cadono, i viali arancioni e gialli, i cappotti, i dottor martens, bere the mentre pio… - purplegld : taehyung stava imitando i fiocchi di neve che cadono e ha chiesto di fare lo stesso a jungkook, namjoon e jin che s… -