Calciomercato Fiorentina, Rugani alternativa a Nastasic (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Fiorentina, il difensore juventino è tra i nomi sulla lista di Pradè per rimpiazzare il partente Milenkovic Calciomercato Fiorentina- La Juventus sta cercando di chiudere gli affari ancora in sospeso per il centrocampo: può essere una settimana decisiva per Manuel Locatelli e Miralem Pjanic in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese tra due settimane. Il Corriere dello Sport analizza anche il mercato in uscita: Milenkovic sembra destinato al West Ham e la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Rugani, considerato l’alternativa al ritorno dallo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), il difensore juventino è tra i nomi sulla lista di Pradè per rimpiazzare il partente Milenkovic- La Juventus sta cercando di chiudere gli affari ancora in sospeso per il centrocampo: può essere una settimana decisiva per Manuel Locatelli e Miralem Pjanic in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese tra due settimane. Il Corriere dello Sport analizza anche il mercato in uscita: Milenkovic sembra destinato al West Ham e laavrebbe messo gli occhi su, considerato l’al ritorno dallo ...

Advertising

DiMarzio : Il procuratore di #Vlahovic al Franchi per @acffiorentina - @elespanyol . Incontrerà la società della #Fiorentina p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, incontro con #Ramadani per definire la doppia operazione #Nastasic e #Milenkovic - DiMarzio : Distanza tra @WestHam e @acffiorentina: il punto su #Milenkovic - junews24com : Calciomercato Juve: Rugani nel mirino di un club di Serie A. Affare possibile? - - tripletemainb : RT @Pistogolblasta2: A quelli che 'Perché l'#Inter non può comprare #Vlahovic dalla #Fiorentina con la stessa formula con cui la #Juve ha p… -