Argentero-Ventura: il tweet scatena il web, e non solo. Cos'è accaduto (Di domenica 8 agosto 2021) Un momento esilarante su Twitter tra l'attore Luca Argentero e la conduttrice Simona Ventura. E' bastata l'epica risposta della Ventura per scatenare il web. L'amata conduttrice ha risposto al tweet di Luca Argentero. L'attore via Twitter ha scritto la cifra "40" accompagnato da un emoticon con la lacrimuccia, la bandiera italiana e gli applausi. I campioni olimpici italiani sono riusciti a conquistare 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, per un totale di 40 medaglie. Luca Argentero faceva riferimento proprio alle 40 medaglie vinte dall'Italia durante queste Olimpiadi di Tokyo ...

trash_italiano : Luca Argentero scrive il numero delle medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura pensa che lui abbia compiuto gli… - costanza_tpwk : RT @trash_italiano: Luca Argentero scrive il numero delle medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura pensa che lui abbia compiuto gli anni… - xsupernowa : RT @mocciosvs: medaglia d’oro a luca argentero e simona ventura per questa interazione - advordylan : RT @perchetendenza: 'Simona Ventura': Per la sua risposta a un tweet di Luca Argentero - liiiieeeennn : RT @perchetendenza: 'Simona Ventura': Per la sua risposta a un tweet di Luca Argentero -