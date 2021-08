Amministrative | Grant | “Grazie a Falanga e Udc per sostegno a Sarno e Zinzi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringraziamo il coordinatore regionale UDC, Ciro, per aver lavorato sin dall’inizio all’unità del centrodestra, al pari dei colleghi coordinatori regionali di Fdi e Fi, senatore Antonio Iannone e senatore Domenico De Siano, e per il fattivoall’avv. Michelee al Capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero, quali candidati sindaci di Salerno e di Caserta“. Lo dichiara il Segretario regionale della Lega, on. Valentino, sottolineando che “i partiti del centrodestra in Campania lavorano sinergicamente per stilare programmi per le città al voto, ...