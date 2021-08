Vertebra fratturata all’agente dopo rissa, insorge Fsp Polizia: “Impossibilitati a difendersi, operatori in divisa considerati sacrificabili” (Di sabato 7 agosto 2021) “Ennesimo gravissimo incidente in servizio, stavolta per un collega del commissariato Primavalle, a Roma, che ha subito la frattura di una Vertebra cervicale. Annichilisce dover vedere quanto esposti e Impossibilitati a difendersi adeguatamente siano i poliziotti in tutta Italia. E’ particolarmente sconfortante che burocrazia e ritardi di ogni genere ci vedano ancora all’anno zero in termini di mezzi per rispondere alle violenze. Eppure se un agente che viene aggredito mette mano alla pistola d’ordinanza succede un finimondo. Il sistema, molto in sintesi, considera il personale in divisa sacrificabile”. Così Valter ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 7 agosto 2021) “Ennesimo gravissimo incidente in servizio, stavolta per un collega del commissariato Primavalle, a Roma, che ha subito la frattura di unacervicale. Annichilisce dover vedere quanto esposti eadeguatamente siano i poliziotti in tutta Italia. E’ particolarmente sconfortante che burocrazia e ritardi di ogni genere ci vedano ancora all’anno zero in termini di mezzi per rispondere alle violenze. Eppure se un agente che viene aggredito mette mano alla pistola d’ordinanza succede un finimondo. Il sistema, molto in sintesi, considera il personale insacrificabile”. Così Valter ...

