Tragedia di Ladispoli, la mamma dei bimbi: “Racconterò ai nostri figli del padre morto da eroe” (Di sabato 7 agosto 2021) Il papà eroe non ce l’ha fatta. Massimo Armeni si è buttato in acqua per salvare i figli, trascinati via dalle onde del mare. Purtroppo, da quel mare, non ne è uscito vincitore. Ora parla la moglie, la mamma dei bimbi, e le sue parole rendono la situazione ancora più tragica, se possibile: “Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i nostri figli. Si era operato ed era in cura. L’ho visto crollare dopo che i bimbi erano tornati a riva”. Leggi anche: Tragedia a Ladispoli: chi era Massimo, il papà angelo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Il papànon ce l’ha fatta. Massimo Armeni si è buttato in acqua per salvare i, trascinati via dalle onde del mare. Purtroppo, da quel mare, non ne è uscito vincitore. Ora parla la moglie, ladei, e le sue parole rendono la situazione ancora più tragica, se possibile: “Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i. Si era operato ed era in cura. L’ho visto crollare dopo che ierano tornati a riva”. Leggi anche:: chi era Massimo, il papà angelo che ...

