Sophie Codegoni UeD, dopo la voce sul GF Vip 6 finisce di nuovo nella bufera: “Ha mentito a tutti” (Di sabato 7 agosto 2021) Sophie Codegoni è la ex tronista di Uomini e Donne. Alla fine il suo percorso non ha avuto il lieto fine: uscita dallo studio di Maria De Filippi con Matteo Ranieri con il corteggiatore è finita dopo poco. Ma anche se sono passati mesi da quel momento, Sophie Codegoni continua a essere al centro delle polemiche e a far parlare di sé. dopo le (numerose) critiche per la sua rottura lampo con Matteo, di recente è finita sulle pagine del gossip per un chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, che a casa sua è stata presentata come fidanzata e convivente, e ora anche per una sua probabile ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 agosto 2021)è la ex tronista di Uomini e Donne. Alla fine il suo percorso non ha avuto il lieto fine: uscita dallo studio di Maria De Filippi con Matteo Ranieri con il corteggiatore è finitapoco. Ma anche se sono passati mesi da quel momento,continua a essere al centro delle polemiche e a far parlare di sé.le (numerose) critiche per la sua rottura lampo con Matteo, di recente è finita sulle pagine del gossip per un chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, che a casa sua è stata presentata come fidanzata e convivente, e ora anche per una sua probabile ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne bufera su Sophie Codegoni: “Ha preso in giro tutti la redazione non la sopporta” - #Uomini #Donne… - CronacaSocial : Sophie Codegoni parla del suo percorso a UeD. Su Fabrizio Corona rivela: 'Periodo sereno, se non fosse per...'. ??… - infoitcultura : Sophie Codegoni ha mentito a Uomini e Donne | La verità che scuote il web - che_trash : Soleil e Sophie Codegoni? Elfo ma che fai - mvvdy1 : @lapinuccia88 lo è, come anche Sophie codegoni, infatti quest'affermazione non ha alcun senso -